У Києві двох чоловіків судитимуть за крадіжку дев’яти акумуляторів з електросамокатів

За злочин, скоєний у період воєнного стану, фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що до чергової частини Шевченківського управління поліції звернулись представники однієї зі столичних компаній із заявою про викрадення дев’яти акумуляторів з електросамокатів. Тоді правоохоронці зареєстрували дане повідомлення та розпочали досудове розслідування.

Як розповів слідчий Шевченківського управління поліції Владислав Абара, працівники поліції встановили двох чоловіків, причетних до скоєння крадіжок обладнання:

«Спільники перерізали інструментами дріт живлення електросамокату та демонтували звідти акумулятор. Під час відпрацювання району та проведення оперативних заходів ми затримали крадіїв. Це – раніше не судимі кияни, 1985 та 1992 років народження. Своїми діями зловмисники завдали компанії матеріальних збитків у розмірі 33 тисяч гривень».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочинів за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

«Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скерували до суду», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва