У Києві наркоділок отримав понад 9 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Оболонською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 29-річному киянину за обвинуваченням у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Прокурором доведено, що обвинувачений, будучи раніше судимим за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, продовжив злочинну діяльність та систематично зберігав та збував психотропні та наркотичні речовини. Наркотичні засоби зловмисник замовляв через Telegram канали. У подальшому розміщував їх у схованках та скидав «клієнтам» фото місць схову із відміткою gps-координат.

Правоохоронцям вдалося затримати наркоділка «на гарячому».

Під час особистого обшуку у нього вилучено більше 300 розфасованих зіп –пакетів з різними наркотичними та психотропними речовинами, а саме: амфетамін, солі PVP, мефедрон та канабіс. Також вилучено мобільний телефон, банківську картку, тощо.

За сукупністю вагомих та беззаперечних доказів сторони обвинувачення чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 9 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набуття вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Київської міської прокуратури