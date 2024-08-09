У Києві охоронець новобудови зарізав свою співмешканку

Під час побутової сварки зловмисник вдарив ножем у груди жінці. Від тяжкого поранення потерпіла загинула на місці події. За вчинене фігурантові загрожує до 15 років позбавлення волі.

До Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про вбивство жінки у будівельному житловому вагончику на території новобудови. На місце події негайно прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

У приміщенні вагончика правоохоронці виявили тіло 46-річної жінки із ножовим пораненням. Надалі було встановлено, що її вбив 42-річний співмешканець. Пара приїхала до столиці з Сумщини та тривалий час проживали у будівельному вагончику, де чоловік охороняв територію новобудови. Вночі, під час розпивання алкогольних напоїв між подружжям виник конфлікт та в якості аргументу зловмисник вдарив жінку кухонним ножем у груди.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину та затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає від семи до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва