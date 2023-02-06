У Києві оперативники впродовж тижня розшукали 26 осіб, які переховувались від правоохоронних органів

Поліцейські також продовжують роботу з пошуку безвісно зниклих осіб та встановлення невпізнаних тіл померлих громадян.

Протягом минулого тижня співробітники управління карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками територіальних управлінь поліції здійснювали заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Правоохоронцями викрито та затримано 26 правопорушників, котрі переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Серед скоєних ними злочинів – умисне вбивство, крадіжки, грабежі, шахрайства, незаконне заволодіння транспортним засобом та наркозлочини. Під особливу увагу правоохоронців підпадають майнові злочини та наркозлочини, аби знизити рівень злочинності у цих напрямках.

Також оперативники поліції Києва продовжують роботу з пошуку безвісно зниклих осіб. Правоохоронці розшукали 72 особи та відновили з ними зв’язок. Разом із тим, поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл померлих громадян – встановлено 25 осіб.

Щотижнева робота у вищезазначених напрямкам триватиме й надалі. Тож, якщо вам необхідна допомога правоохоронців столиці, звертатись на спецлінію за номером 102.

Відділ комунікації поліції Києва