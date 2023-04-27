У Києві оперативники викрили торговців наркотиками

Правоохоронці затримали шістьох фігурантів, повідомили їм про підозру за збут і зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Наступні десять років вони можуть провести за ґратами.

Працівники карного розшуку у ході супроводження матеріалів кримінального провадження за допомоги співробітників сектору кримінального аналізу та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури перекрили канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин до столиці.

За словами начальника відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександра Дибова, правоохоронці провели чотири етапи оперативних закупок:

«Ми затримали двох основних фігурантів, котрі причетні до збуту наркотиків на території столиці. Крім того, ми провели оперативні заходи та встановили ще чотирьох співучасників по реалізації наркотичного засобу – канабісу. Під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів ми виявили та вилучили 150 грамів канабісу, 200 грамів мефедрону та 41 пігулку екстазі».

Наркоділки – уродженець Житомирської області, 1998 року народження, та кияни, 1998 – 2003 років народження. Правоохоронці затримали фігурантів у порядку ст. 208 та 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час проводяться інші слідчі дії з метою встановлення інших учасників злочинної схеми.

За цим фактом слідчими розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та ч. 1 ст. 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури правоохоронці повідомили затриманим про підозру. Їм загрожує до 10-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва