У Києві оперативники вилучили у наркозбувача метадону майже на мільйон гривень

Мешканець Кривого Рогу розповсюджував метадон на території столиці шляхом закладок. Його затримали, коли він робив черговий сховок із наркотиком. Під час слідчих дій поліцейські вилучили у зловмисника майже дві тисячі доз метадону. Фігуранту вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів на території столиці працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції затримали 31-річного уродженця Дніпропетровщини, який, за наявною інформацією, приїхав до м. Києва для збуту наркотичних засобів. Поліцейські затримали дилера, коли він намагався зробити закладку з наркотиком.

Під час поверхневого огляду фігуранта поліцейські вилучили у нього пів сотні пакетиків із вмістом метадону, а під час огляду його автомобіля – ще близько 500 г метадону, який було розфасовано по пакунках і сховано в обшивці автомобіля. Також встановлено, що на початку минулого місяця правоохоронці затримували фігуранта за причетність до іншого кримінального правопорушення, вчиненого на території м. Одеси.

Вилучені заборонені речовини направлено на проведення відповідних експертних досліджень, їх орієнтовна вартість складає близько мільйона гривень.

Слідчі Святошинського управління поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, а це – незаконне зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів у великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 208 тисяч гривень.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Святошинська окружна прокуратура міста Києва.

Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України