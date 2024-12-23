У Києві п’яний 51-річний водій збив дівчину на пішохідному переході та втік з місця пригоди

ДТП сталася 20 грудня 2024 року приблизно о 21 годині 20 хвилин.

Встановлено, що водій автомобіля «Chery Tiggo» на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на дівчину, яка перетинала проїзну частину. Після наїзду на пішохода він втік з місця пригоди, однак згодом був затриманий правоохоронцями.

В результаті ДТП 20-річна дівчина з численними травмами була госпіталізована до лікарні.

Прилад Драгер зафіксував у водія 2,85 проміле алкоголю.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 51-річному водієві у порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілій середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури