У Києві підпільний цех за 450 доларів штампував фальшиві водійські посвідчення та документи на авто

Четверо місцевих мешканців за допомогою спеціального обладнання, яке знаходилось вдома у фігурантів, виготовляли підроблені документи, які потім збували клієнтам поштою. Такий «бізнес» може обернутися підозрюваним ув’язненням на строк до 12 років.

Незаконну оборудку з підроблення та збуту офіційних документів, які повинні видаватися лише територіальними сервісними центрами МВС, викрили слідчі Дарницького управління поліції спільно із працівниками ГУ «Д» ДЗНД СБУ та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що організував незаконний механізм виробництва та збуту підроблених документів 62-річний киянин, який долучив до співпраці трьох своїх друзів. Так, літня подружня пара, віком 54 та 56 років, займалась виготовленням посвідчень та інших офіційних документів за допомогою обладнання, яке знаходилось у них вдома, а клієнтів підшукував інший співучасник, 61-річний мешканець Київщини через так зване «сарафанне радіо».

Ділки за свої «послуги» брали від 400 до 450 доларів з одного клієнта, а готові документи потім відправляли поштою по всій країні. Під час обшуку у фігурантів було вилучено засоби та обладнання для друку, а також чорнові записи. Організатора злочину та двох спільників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили усім чотирьом порушникам про підозру за ч. 3 ст. 199 ККУ – придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також у збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, вчинених повторно організованою групою, та ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 ККУ – підроблення посвідчення та офіційного документу, який видається установою, з метою використання його іншою особою, а також незаконний збут посвідчення та офіційного документу, який видається установою, вчинене повторно організованою групою. Загалом ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва