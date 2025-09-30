У Києві покидьок з «мерсу» жорстоко побив велосипедиста через зауваження щодо зупинки на велодоріжці (відео)

Порушник припаркувався на велосипедній смузі, чим заблокував рух власнику двоколісного транспорту.

Велосипедист зробив зауваження водієві, однак, той у відповідь декілька разів вдарив чоловіка у голову, від чого він впав на землю та втратив свідомість. Після скоєного фігурант відтягнув непритомного чоловіка на узбіччя дороги й поїхав з місця події.

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від очевидців, про те, що на вулиці Межигірській у Подільському районі водій позашляховика Mercedes тяжко побив велосипедиста. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та працівники кримінальної поліції.

Правоохоронці встановили, що внаслідок нападу постраждав 40-річний киянин, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки. Наразі він у важкому стані перебуває у лікарні.

У ході розшукових заходів правоохоронці Подільського управління поліції за участі аналітиків кримінального аналізу встановили напрямок руху автомобіля та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали підозрюваного — ним виявився 44-річний підприємець, який проживає на Київщині.

Поліцейські встановили, що між чоловіками стався конфлікт через припаркований автомобіль, який перешкоджав руху велосипедиста по велодоріжці.

Відтак, почувши зауваження на свою адресу, водій позашляховика декілька разів вдарив чоловіка у голову, а коли той впав на землю – відтягнув непритомного потерпілого з проїжджої частини на узбіччя та втік з місця події.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва