У Львові виявлено незаконно виготовлених тютюнових виробів на ₴18 млн.

В ході санкціонованих обшуків приміщень та транспортних засобів на території м. Львів виявлено та вилучено близько 350 тисяч пачок фальсифікованих тютюнових виробів іноземного та вітчизняного маркування відомих торгових марок (з марками акцизного податку з ознаками підробки, а також без таких), чорнові записи, які свідчать про злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження та грошові кошти, ймовірно отримані внаслідок протиправної діяльності в еквіваленті близько 3 млн гривень.

Орієнтовна вартість виявленої продукції підакцизної групи становить 18 млн грн. Триває розслідування.