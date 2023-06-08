У Києві повідомили про підозру чоловіку, який побив рідного брата

Під час спільного відпочинку зловмисник накинувся з кулаками на родича та завдав йому тяжких травм грудної клітини. Потерпілий наразі перебуває в лікарні, а його брата поліцейські затримали. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років в’язниці.

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про те, що у квартирі на вулиці Алматинська вони виявили невідомого із численними забоями грудної клітини, переламами ребер та внутрішньою кровотечою. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповіла слідча Дніпровського управління поліції Карина Грані, на місці події правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав тяжкі травми внаслідок конфлікту з рідним братом:

«Спершу родичі спільно вживали алкоголь, але через деякий час між ними розпочалась сварка на побутовому ґрунті. Під час з’ясування стосунків молодший брат повалив на підлогу старшого та наніс йому численні удари в область грудної клітини. Згодом нападник викликав «швидку» для свого родича. Ми затримали підозрюваного на місці події в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за умисне легке тілесне ушкодження киянин, 1979 року народження».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство», — зазначила Карина Грані.

Відділ комунікації поліції Києва