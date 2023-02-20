У Києві повідомили про підозру чоловіку, який вдома зберігав боєприпаси

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання правопорушника поліцейські виявили корпус гранати із запалом до неї та патрони різного калібру.

Фігуранту загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

До оперативників Оболонського управління поліції надійшла інформація про те, що у квартирі на вулиці Агрегатній зберігає боєприпаси. На місце події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Під час обшуку за місцем проживання правопорушника, правоохоронці виявили та вилучили корпус гранати «Ф-1» із запалом УЗРГМ-2, 42 патрони різного калібру, муляж підривача та нунчаки.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився – раніше не судимий 37-річний киянин.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – зберігання, придбання бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва