У Києві повідомили про підозру чоловіку, який викрав гаманець у відвідувача кав’ярні

Зловмисник скористався неуважністю чоловіка та поцупив з кишені куртки гаманець з грошима та банківськими картками. Фігуранту за скоєне загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років.

До чергової частини відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції звернувся чоловік, який повідомив, що в приміщенні кав’ярні на провулку Політехнічному в нього поцупили гаманець. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисник скористався неуважністю відвідувача закладу та викрав з його кишені гаманець, у якому були 2 900 гривень та банківські картки. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець міста Шахтарськ, 1994 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва