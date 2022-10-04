У Києві правоохоронці затримали торговця мефедроном

Поліцейські вилучили у порушника 100 пакунків з наркотичною речовиною. На час досудового розслідування фігурант перебуватиме під вартою. За такий «бізнес» йому загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі Голосіївського управління поліції та співробітники Департаменту боротьби з наркозлочиннісю НПУ викрили 38-річного збувача наркотиків. Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили в нього пакунки з мефедроном.

Як повідомив заступник начальника, начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Євген Болюбаш, киянин використовував телеграм-канал для купівлі та продажу заборонених речовин:

«Встановлено, що наркоділок працював закладчиком у одному із телеграм-каналів зі збуту наркотичних речовин. Замовлений «товар» фігурант отримував у поштових терміналах, а далі розфасовував його та продавав на території столиці. Під час особистого обшуку ми вилучили у зловмисника 100 зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вартість вилучених наркозасобів за цінами «чорного» ринку становить близько 50 тисяч гривень».

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наразі поліцейські за погодженням з Голосіївською окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру, на час слідства він перебуватиме під вартою.

«Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний час ми проводимо оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення каналу постачання наркотиків», – додав Євген Болюбаш.

Відділ комунікації поліції Києва