У Києві припинено функціонування підпільної мережі гральних закладів із мільйонним прибутком

Щоб запобігти витоку інформації та розсекреченню функціонування «бізнесу», весь обслуговуючий персонал закладів підбирався за результатами ретельної перевірки. В адміністраторів була сформована «клієнтська база», а в приміщеннях, як усередині, так і зовні, функціонували камери відеонагляду.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, відповідно до норм чинного законодавства, на постійній основі проводять заходи спрямовані на унеможливлення роботи нелегальних центрів азартних ігор. Так, під час чергового відпрацювання, поліцейські викрили незаконну діяльність інтернет-казино на території міста Києва, які працювали без необхідних дозвільних документів.

Ділки обладнали гральні заклади в окремих нежитлових приміщеннях. У кожному з них «бізнесмени» встановлювали від 20 до 30 комп’ютерів із програмним забезпеченням симуляції азартних ігор, завдяки якому відвідувачі отримували доступ до комп’ютерних симуляторів.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в м. Києві спільно з колегами-правоохоронцями провели 9 обшуків у гральних закладах. Відтак вилучили близько 200 одиниць комп’ютерної техніки та обладнання, загальна вартість якого складає понад 1,3 млн. гривень.

Досудове розслідування проводитися за ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Триває слідство.

Заходи з викриття проводилися спільно з територіальним управлінням БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України