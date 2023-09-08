У Києві припинили діяльність ще одного шахрайського call-центру

У ході санкціонованого обшуку поліцейські виявили в офісному приміщенні близько сотні облаштованих робочих місць та 39 працівників.

До Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Франка розташований сall-центр, в якому так звані оператори шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян України та іноземців. Задля документування події місце прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк повідомив, що на місці події правоохоронці виявили близько сотні робочих місць, обладнаних комп’ютерами та телефонами:

«За процесуального погодження окружної прокуратури ми розпочали кримінальне провадження за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та у подальшому отримали ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва. Під час санкціонованого обшуку приміщення слідчі вилучили 614 одиниць комп’ютерної техніки, 105 мобільних телефонів та 229 стартових пакетів операторів мобільного зв’язку. Також встановлено та опитано 39 «працівників» офісу».

На даний час тривають слідчі дії з метою встановлення й інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва