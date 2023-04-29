У Києві раніше судиму жінку затримали за пограбування мешканки Рівненщини

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили порушниці про підозру. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Працівники оперативно-пошукового відділу столичного главку у ході проведення заходів по попередженню та розкриттю злочинів на території Київської обласної клінічної лікарні затримали жінку за пограбування.

З’ясувалось, що порушниця відібрала 1020 гривень у 40-річної мешканки Рівненської області, у якої дитина перебуває на лікуванні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, яка вилучила у фігурантки речові докази. Затримана у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України – це раніше судима за шахрайські дії, зберігання та збут наркотиків мешканка Київської області, 1981 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, й за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено порушниці про підозру. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Наразі співробітники карного розшуку перевіряють затриману на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста.

Відділ комунікації поліції Києва