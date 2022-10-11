У Києві рецидивіст підстеріг свого товариша під домом, щоб вдарити його ножем

У Києві судитимуть чоловіка, який під час конфлікту вдарив ножем у живіт свого товариша. За скоєння тяжкого злочину фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія сталася у Шевченківському районі на вулиці Ігоря Турчина. У поліцію повідомили, що біля під’їзду будинку лежить чоловік з ножовим пораненням. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Києва.

Медики госпіталізували потерпілого до медичного закладу, а правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні злочину. Встановили, що порушник зателефонував своєму знайомому та між ними виникла сварка. Через деякий час він повторно зателефонував та запропонував товаришу спуститись у двір будинку для вирішення конфліктної ситуації. У момент, коли потерпілий виходив з під’їзду фігурант вдарив його ножем у живіт.

Затриманий – киянин, 1982 року народження, раніше судимий за хуліганство, крадіжку, незаконне зберігання наркотиків та незаконне виробництво та збут отруйних речовин.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину.

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.