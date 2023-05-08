У Києві службовий пес вивів поліцейських на слід підозрюваного у вбивстві

Між двома чоловіками стався словесний конфлікт, у ході якого зловмисник завдав товаришу смертельні ножові поранення та втік. Завдяки злагодженим діям підрозділів столичної поліції фігуранта затримано та нині він перебуває під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами.

Подія сталася днями у Дарницькому районі столиці. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків, про те, що на території стадіону по вулиці Привокзальна виявлено тіло чоловіка із ножовими пораненнями. На місце події прибула слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, судово-медичний експерт та кінологи зі службовою німецькою вівчаркою на кличку Уран.

Для розшуку та затримання причетної до скоєння тяжкого злочину особи також було залучено оперативників столичного главку та аналітиків сектору кримінального аналізу. Співробітники поліції встановили особу загиблого – це 45-річний місцевий житель. Крім того, поруч із ним було виявлено знаряддя злочину – ніж, який слідчі вилучили та направили на експертизу.

Службовий собака Уран за взяв слід імовірного вбивці та за декілька сотень метрів від місця події привів правоохоронців до бомбосховища, у якому переховувався фігурант. Поліцейські встановили, що між чоловіками стався словесний конфлікт, внаслідок якого фігурант два рази вдарив опонента у живіт ножем. Від тяжких поранень чоловік загинув на місці події до приїзду лікарів, яких викликали очевидці події.

Фігурантом виявився 43-річний уродженець Житомирської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочину та наразі постійного місця проживання у столиці не має. Слідчі територіального підрозділу затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі за процесуального погодження із Дарницькою окружною прокуратурою слідчі оголосили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. На час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва