У Києві спецпризначенці затримали чоловіка, який стріляв у сусіда

Через сварку у дворі будинку порушник вирішив помститися сусіду і вистрілив йому в голову. Наразі потерпілий перебуває у лікарні. За скоєння особливо тяжкого злочину фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

Подія сталась на вулиці Краківська, що у Дніпровському районі столиці. До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що в під’їзді будинку вони виявили чоловіка з вогнепальним пораненням голови. За вказаною негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Зі слів начальника Дніпровського управління поліції Михайла Ніконова, правоохоронці встановили, що потерпілий отримав тяжку травму голови внаслідок конфлікту з сусідом:

«Спочатку між чоловіками сталась словесна сварка у дворі будинку. Через деякий час чоловік прийшов до квартири сусіда й вистрілив йому в голову зі зброї. Після цього нападник втік до своєї оселі і зачинився всередині».

Працівники Дніпровського управління поліції встановили особу та місце проживання підозрюваного. За силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1 правоохоронці потрапили до квартири зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Києва, 1975 року народження.

«Під час невідкладного обшуку в оселі фігуранта ми виявили та вилучили ймовірне знаряддя злочину — пістолет. Окрім цього, слідчо-оперативна група вилучила зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожу на наркотичну. Усі речові докази направлені на відповідні експертні дослідження. Наразі потерпілий перебуває під наглядом лікарів».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Крім цього вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

«Слідчі територіального підрозділу під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство», — зазначив Михайло Ніконов.

Відділ комунікації поліції Києва