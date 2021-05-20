На Київщині чоловік вбив працівника своєї СТО

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру 37-річному мешканцю смт. Макарів у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) КК України.

Установлено, що в листопаді минулого року між фігурантом та його підлеглим виникла сварка, під час якої підозрюваний завдав потерпілому чисельні удари по тілу, спричинивши множинні переломи ребер, після чого схопив за горло задушив та зламав під’язикову кістку. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер на місці події.

В подальшому, зловмисник, намагаючись приховати скоєне і видати вбивство за нещасний випадок, скинув тіло потерпілого в оглядову яму станції техобслуговування, а зламану під’язикову кістку пояснив намаганням врятувати постраждалого від начебто раптового нападу епілепсії, під час якого він спробував гайковим ключем розімкнути щелепи бідолашного, однак випадково зламав йому рожки під’язикової кістки і щитоподібного хряща.

Наразі зловмиснику повідомлено підозру у скоєнні вказаного злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури