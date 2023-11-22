У Києві суд виніс вирок торговцю кокаїном

Задокументували протиправну діяльність наркоділка співробітники Голосіївського управління поліції. Порушнику призначено покарання у вигляді шести років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.

У лютому цього року під час патрулювання території Голосіївського району столиці співробітники поліції помітили хлопця, який помітно занервував, побачивши наряд патрульних. Під час поверхневого огляду виявилось, що він мав при собі наркотичні речовини. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції для з’ясування обставин.

Правоохоронці з’ясували, що 20-річний місцевий мешканець збував наркотичну речовину під час особистих зустрічей із покупцями. У нього було виявлено три прозорих зіп-пакети з порошкоподібною речовиною. Поліцейські вилучили речові докази та направили на експертне дослідження, яке підтвердило, що це кокаїн.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням з Голосіївською окружною прокуратурою слідчі повідомили молодику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу з метою збуту у великих розмірах.

Після зібрання необхідної доказової бази поліцейські направили матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне правопорушення суд призначив чоловіку покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва