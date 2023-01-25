У Києві судитимуть чоловіка, який мало не вбив власних батьків

Під час сварки зловмисник наніс численні удари ножем батьку, а також травмував матір. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне місцевому мешканцю загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року до столичної поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що у квартирі на вулиці Празькій її син дебоширить та кидається в бійку.

Тоді за вказаною адресою прибули патрульні поліцейські, яким двері відчинив чоловік та сказав, що порізав ножем своїх батьків. Правоохоронці негайно викликали швидку та слідчо-оперативну групу територіального підрозділу.

Поліцейські з’ясували, що подружжя отримало тяжкі поранення під час сварки з сином. Чоловік та дружина намагалися вгамувати свого родича, який будучи напідпитку дебоширив та розмахував ножем. У результаті батько отримав проникаюче поранення живота, численні порізи рук та обличчя, а мати — проникаюче поранення живота.

Потерпілі з тяжкими травмами потрапили до лікарні, а зловмисника правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 31-річний уродженець міста Києва.

Слідчі територіального підрозділу під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство двох осіб.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На період слідства підозрюваний перебував під вартою. Йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва