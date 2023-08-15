У Києві судитимуть чоловіка, який обікрав два автомобілі

Зловмисник потрапляв до салонів автомобілів за допомогою сканера для зчитування сигналізації та забирав звідти цінні речі. Його затримали поблизу місця вчинення кримінального правопорушення. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік причетний до скоєння аналогічного злочину. Тепер йому загрожує до восьми років в’язниці.

Наприкінці червня, під час відпрацювання території Дніпровського району, столичні оперативники затримали невідомого, який викрав гроші із салону позашляховика, що був припаркований біля торгово-розважального центру на вулиці Митрополита Андрея Шептицького.

Порушником виявився киянин 1982 року народження, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Старша слідча Дніпровського управління поліції Марина Мельниченко розповіла, що правоохоронці помітили підозрілого чоловіка, який тривалий час нишпорив поблизу припаркованих автомобілів:

«У якийсь момент невідомий швидко відкрив двері позашляховика, дістав із салону гроші, поклав їх у свою сумку та зачинив автомобіль. Поліцейські зупинили його для перевірки та з’ясували, що зловмисник за допомогою спеціального пристрою зісканував автомобільну сигналізацію з «Mitsubishi» та викрав 1500 гривень, які належать власнику транспортного засобу».

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка вчинена в умовах воєнного стану, поєднана з проникненням у сховище, повторно.

«Під час досудового розслідування ми встановили, що фігурант причетний до ще однієї крадіжки з автомобіля «Dacia» напередодні. Тоді, підозрюваний викрав із салону каркас до крісла та сидіння, завдавши власнику автомобіля «Dacia» майнової шкоди на понад 2000 гривень», – зазначила Марина Мельниченко.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва