У Києві судитимуть чоловіка, який ошукував громадян під приводом продажу одягу в Інтернеті

Фігурант через соціальні мережі пропонував придбати жіночий одяг, проте фактично він не мав на меті продавати товар. Він брав із клієнтів передплату та переставав виходити на зв’язок. Порушнику повідомлено про підозру, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Наприкінці минулого року слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури викрили та затримали чоловіка, який ошукував громадян під приводом продажу одягу в мережі Інтернет.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурант створив сторінку в одній із соціальних мереж, де розмістив публікації про продаж жіночого одягу, позиціонуючи себе як Інтернет-магазин. Проте фактично на меті продавати товар він не мав, просив у клієнтів передплату та переставав виходити на зв’язок. Таким чином він ошукав 129 громадян на 85 000 гривень.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва