У Києві судитимуть чоловіка, який під час конфлікту вдарив ножем свого товариша

Слідчі зібрали необхідну доказову базу та повідомили затриманому про підозру. За скоєння тяжкого злочину фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля під’їзду будинку на вулиці Ігоря Турчина лежить чоловік з ножовим пораненням. На місце події прибула слідчо-оперативна група та оперативні співробітники.

Як розповів слідчий Шевченківського управління поліції Василь Стоян, медики госпіталізували потерпілого до медичного закладу, а правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні злочину:

«Ми встановили, що порушник зателефонував своєму знайомому та між ними виникла сварка. Через деякий час він повторно зателефонував та запропонував товаришу спуститись у двір будинку для вирішення конфліктної ситуації. У момент, коли потерпілий виходив з під’їзду фігурант вдарив його ножем у живіт».

Затриманий – киянин, 1982 року народження, раніше судимий за хуліганство, крадіжку, незаконне зберігання наркотиків та незаконне виробництво та збут отруйних речовин.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину.

«Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі», – додав слідчий.

Відділ комунікації поліції Києва