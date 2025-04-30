У Києві судитимуть чоловіка, який примушував падчерку до вступу в інтимні стосунки

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно 43-річного місцевого мешканця, який примушував до статевих відносин неповнолітню падчерку та виготовляв порнографічні фото за її участю (ч. 3 ст. 154, ч. 1 ст. 301-1, ч. 3 ст. 301-1, ст. 126-1 КК України).

Встановлено, що чоловік близько 8 місяців, користуючись своєю віковою та фізичною перевагою, а також відсутністю співмешканки вдома, примушував 16-річну дівчину до інтимних стосунків. При цьому він погрожував дівчині поширити її інтимні фото, адже виготовляв та зберігав порнографічні зображення падчерки. Крім цього, вітчим вчиняв домашнє насильство щодо дівчини, ображаючи її словесно, а також встановивши контроль над її телефоном та обмежуючи спілкування з однолітками.

Відносно обвинуваченого обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує покарання на строк до 12 років позбавлення волі.

Пресслужба Київської міської прокуратури