Нацполіція ліквідувала наркоугруповання, вилучивши кокаїн на 250 тисяч доларів

Фігуранти – двоє мешканців столиці, які організували канал постачання наркотичного засобу із країн Європейського Союзу до України. Такий «бізнес» приносив ділкам понад 12 мільйонів гривень щомісячно.

Припинили незаконну діяльність оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими поліції Києва, працівниками управління боротьби з наркозлочинністю поліції Закарпаття під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Встановлено, що організував збут кокаїну в особливо великих розмірах 36-річний житель столиці, залучивши до протиправної діяльності 30-річну знайому. Після отримання від спільників з-за кордону партії наркотиків, зловмисники забезпечували їх подальший продаж довіреному колу осіб.

Зокрема, реалізовували «товар» гуртовими партіями під час особистих зустрічей із замовниками, які надалі забезпечували збут по території країни у роздріб. Розрахунки за такі послуги проводилися виключно криптовалютою. Такий «бізнес» приносив їм понад 12 мільйонів гривень щомісячно.

У ході спецоперації правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу ППОП затримали двох учасників наркоугруповання «на гарячому» під час збуту кокаїну. Крім того, проведено санкціоновані обшуки у помешканнях та автівках зловмисників.

За результатами слідчих дій вилучено кілограм кокаїну, орієнтовна вартість якого за цінами «чорного» ринку сягає понад 250 тисяч доларів, чорнові записи, електронні ваги, а також два автомобілі.

Все вилучене скеровано на проведення відповідних експертних досліджень.

Двох спільників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають заходи із викриття інших осіб, причетних до наркозлочину.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України