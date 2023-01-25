Мешканець Дніпра ґвалтував та вчиняв розпусні дії щодо малолітніх дівчат
За процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра повідомлено про підозру громадянину за фактом зґвалтування та вчинення розпусних дій щодо малолітніх дітей (ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).
За даними слідства, упродовж двох років мешканець одного із сіл Дніпровського району, проживаючи по сусідству з потерпілими, запрошував двох сестер до себе додому під різними приводами. Залишаючись у квартирі наодинці, він систематично вчиняв розпусні дії стосовно дівчаток та неодноразово ґвалтував старшу з сестер. На момент вчинення злочину потерпілим було 11 та 9 років.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet