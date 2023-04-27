У Житомирі викрили молодика, який пограбував и 12-річного хлопця

Про подію до поліції повідомила матипідлітка. За її словами, удень у сина незнайомець відібрав мобільний, мотивуючи необхідністю зателефонувати, і утік разом з гаджетом.

Оперативники кримінальної поліції Житомирського райуправління, з’ясовуючи усі обставини події, встановили детальний опис зовнішності незнайомця і швидко з’ясували його особу. 17-річний юнак уже підозрюється у пограбуванні дитини за схожих обставин. Відносно нього судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, допоки триває досудове розслідування.

За фактом нового грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження (ст. 186 ККУ) та встановлюють усі обставини. Так, нині відібраний у підлітка телефон поліцейські вилучили у нового власника, який придбав його з рук.

Тривають інші слідчі дії.

За вчинене юнакові може загрожувати покарання у вигляді тривалого ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Житомирської області