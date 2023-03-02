У Києві судитимуть чоловіка, який вчинив стрілянину в торговому центрі

Продавець вистрілив кілька разів у підлогу з травматичної зброї під час з’ясування стосунків із незнайомцем. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона почула декілька звуків, схожих на постріли в магазині на вулиці Петра Вершигори.

Тоді за вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

На місці події правоохоронці з’ясували, що між продавцем та відвідувачем магазину виник раптовий конфлікт, під якого продавець чотири рази вистрілив у підлогу. У результаті хуліганських дій ніхто не постраждав, а втекти порушнику завадили свідки події та потерпілий.

Слідчо-оперативна група вилучила з місця події предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумовими кулями, гільзи та набої. Стрілка поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1972 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За цим фактом слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає до семи років тюремного ув’язнення.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На період слідства чоловік перебував під домашнім арештом.

Відділ комунікації поліції Києва