У Києві судитимуть чоловіка, який зарізав власного батька

Під час раптового конфлікту зловмисник наніс кілька ударів ножем в груди 72-річному пенсіонеру, внаслідок чого останній помер. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Злочин трапився наприкінці минулого року у Подільському районі столиці. У квартирі на вулиці Копилівській правоохоронці виявили тіло 72-річного киянина зі слідами насильницької смерті.

На місці події поліцейські встановили, що того вечора чоловіки зустрілись для гри в шахи та розпиття спиртних напоїв. У подальшому, між родичами виник раптовий конфлікт, під час якого 42-річний чоловік кухонним ножем двічі вдарив батька у груди, спричинивши йому смертельні поранення. Потерпілий помер до приїзду лікарів.

Фігуранту було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. У ході досудового розслідування слідчі зібрали всю необхідну доказову базу та наразі скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до Подільського суду міста Києва. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва