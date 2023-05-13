У Києві судитимуть чоловіка, який застрелив сусіда

Зловмисник двічі вистрілив з мисливської зброї у свого гостя і сховав його тіло на балконі. Чоловік намагався ввести слідство в оману, але правоохоронці затримали його за підозрою у вчиненні тяжкого злочину. Наразі слідчі завершили досудове розслідування на скерували обвинувальний акт до суду.

Наприкінці грудня до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що декілька днів тому він у своїй квартирі на вулиці Харківське шосе він вбив знайомого з метою самозахисту. Для перевірки вказаної інформації за вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Тоді на місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями ноги та голови.

Провівши низку слідчих та оперативних заходів, поліцейські встановили, що потерпілий отримав несумісні із життям поранення під час раптового конфлікту із сусідом, до якого прийшов у гості. Чоловіки якийсь час розпивали алкогольні напої на кухні, а потім почали сваритися. Згодом господар узяв у сусідній кімнаті мисливську рушницю, спорядив її бойовими набоями, повернувся на кухню та двічі вистрілив в опонента. Від отриманих травм потерпілий помер на місці, а зловмисник перетягнув його тіло на балкон, після чого вимив підлогу від слідів крові.

Через декілька днів власник оселі повідомив до поліції про злочин, пояснивши свої дії як самозахист, але ця версія не знайшла підтвердження. Слідчо-оперативна група вилучила з місця події знаряддя вбивства — мисливську рушницю, а також інші речові докази. Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Києва, 1970 року народження.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На період слідства зловмисник перебував під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва