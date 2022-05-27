До 12 років ув’язнення засуджено грабіжника банкоматів, який вчинив замах на життя поліцейського

За публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури вироком суду 27 травня 2022 року до 12 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який пошкодив банкомат з метою викрадення коштів та вчинив замах на життя поліцейського із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 3 ст. 15/ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 194, ст. 348 та ч. 1 ст. 263 КК України).

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що чоловік 23 лютого 2017 року підірвав банкомат по вулиці Харківський у м. Суми, після чого намагався заволодіти грошовими коштами. Довести злочинний намір до кінця не встиг, оскільки був викритий поліцією охорони. Під час затримання він двічі прицільно вистрелив у поліцейського і важко поранив його.

Також встановлено причетність затриманого до пошкодження 10 банкоматів на території м. Суми та області в період з серпня 2016 року по лютий 2017 року. Як з’ясувалось, чоловік приїжджав на Сумщину з м. Харків, кожного разу використовував аналогічну схему. Однак зазначені докази щодо пошкодження 10 банкоматів визнані судом недопустимими, відтак прокуратура буде оскаржувати вказаний вирок.

Сумська обласна прокуратура