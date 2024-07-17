У Києві судитимуть обвинувачених у вимаганні $60 тисяч неіснуючого боргу з громадянина Таджикистану

Потерпілий займався в Україні торгівлею сухофруктами, а підприємець з Полтавщини – виходець з Таджикистану, попросив познайомити його з потрібними людьми, які допоможуть ввести в Україну кедровий горіх з Росії, видаючи товар за турецький. Втім, знайомства не допомогли і горіх підприємця затримали на митниці.

Обвинувачений почав вимагати аби потерпілий компенсував йому частину збитків – 60 тисяч доларів США. Його спільник – громадянин РФ, разом із групою невстановлених осіб, погрожував чоловіку та членам його родини у разі якщо той відмовиться платити.

Розуміючи, що усю суму потерпілий сплатити не зможе, йому дозволили щомісячно платити по 10 тис. дол. США протягом півроку. Під час контрольованої передачі грошей одного з вимагачів затримали.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадян РФ та України за обвинуваченням у вимаганні неіснуючого боргу з іноземця, з погрозами насильством щодо нього та його близьких, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.

Київська міська прокуратура