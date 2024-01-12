У Києві судитимуть організаторку підпільного грального клубу

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно мешканки м. Києва за обвинуваченням у проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 1 ст. 203-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрювана організувала підпільний гральний заклад у столиці. Зокрема, в спеціально обладнаному приміщенні вона організувала проведення азартних ігор без відповідної ліцензії через мережу Інтернет.

В ході обшуку грального залу вилучили 10 одиниць комп’ютерної техніки, грошові кошти, інші речі та предмети, що свідчать про протиправну діяльність щодо проведення азартних ігор та грального бізнесу, орієнтовною вартістю понад 100 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Викриття незаконної діяльності проводилося прокурорами спільно з підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура