У Києві судитимуть осіб, які привласнили понад ₴10 млн. пожертв для постраждалих від війни дітей

Троє організаторів угруповання зареєстрували фіктивні організації, які видавали за благодійні фонди. Залучавши ще чотирьох спільників вони збирали пожертви нібито для допомоги дітям. Наступні сім років вони можуть провести за ґратами.

Шахрайську схему викрили співробітники управління кіберполіції Києва спільно зі слідчим відділом Дарницького управління поліції.

Як з’ясували правоохоронці, спільники утворили call-центр, звідки телефонували підприємцям та представникам різних організацій і просили, щоб вони долучилися до благодійних внесків. Зловмисники запевняли, що збирають гроші на потреби постраждалих від війни дітей. Аби не привертати увагу, спільники дійсно переказувало близько 5% отриманих грошей на благодійність. Однак, решту розподіляли між собою. Таким чином вони привласнили понад 10 мільйонів гривень.

Слідчі провели обшуки в оселях фігурантів та за місцем розташування call-центру, звідки вилучили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, документацію та печатки. До проведення слідчих дій також було залучено працівників полку поліції особливого призначення № 1.

Досудове розслідування тривало за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі скерували матеріали з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті.

Наступні сім років фігуранти можуть провести за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва