У Києві судитимуть ревнивця, який з ножем напав на жінку

Дізнавшись про подружню зраду, чоловік ножем завдав тілесних ушкоджень дружині. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Сімейна сварка між подружжям відбулась у вересні минулого року. Дізнавшись про те, що дружина має стосунки з іншим, чоловік ударив її ножем у живіт.

48-річну місцеву мешканку із проникаючим пораненням лікарі госпіталізували до медичного закладу, а 52-річного чоловіка поліцейські затримали та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва