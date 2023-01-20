У Києві судитимуть учасниць ОЗГ, які утримували місця розпусти

Протизаконний бізнес приносив спільницям близько 500 000 гривень на місяць. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали проваджень до суду. За скоєне зловмисницям загрожує до семи років в’язниці.

Нагадаємо, що у липні минулого року співробітники управління міграційної поліції столичного главку спільно зі слідчими Печерського управління поліції та під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва викрили злочинне угрупування, яке здійснювало незаконний бізнес із надання сексуальних послуг. Таким був результат відпрацювання оперативної інформації в рамках раніше розпочатого кримінального провадження.

Працівники управління міграційної поліції з’ясували, що координувала протиправну діяльність 40–річна уродженка Вінниччини, а допомагали їй три співорганізатори, що працювали адміністраторами в борделях. Для надання сексуальних послуг зловмисниці використовували лазню, а також квартиру в центрі Києва. Для «роботи» жінки підбирали молодих дівчат, які перебували в складному матеріальному становищі, а клієнтів знаходили через Інтернет. За послуги інтимного характеру чоловіки платили в середньому 2 000 гривень. Таким чином на незаконному бізнесі зловмисниці заробляли в місяць близько 500 000 гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцями надання послуг, в оселях та автомобілях фігуранток, правоохоронці вилучили низку речових доказів злочинної діяльності. Спільницями організаторки виявились киянка, 1970 року народження, 53-річна уродженка іншої країни та уродженка Черкащини, 1996 року народження.

Слідчі Печерського управління поліції під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомили власниці «бізнесу» про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 302 — створення та утримання місць розпусти, а також звідництво, з метою наживи та ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України — втягнення особи в заняття проституцією та сутенерстві, вчиненого організованою групою. Трьом іншим фігуранткам слідчі повідомили про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України — втягнення особи в заняття проституцією та сутенерстві, вчиненого організованою групою.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінальних проваджень разом з обвинувальними актами до суду для розгляду справи по суті. За скоєне спільницям загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва