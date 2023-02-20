У Києві судитимуть водія, який збив жінку на пішохідному переході

Слідчі направили до суду обвинувальний акт відносно водія, який перевищив швидкість та скоїв наїзд на 31-річну киянку. Внаслідок отриманих травм потерпіла померла у лікарні. За скоєний злочин фігурантові може загрожувати до восьми років в’язниці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 грудня 2022 року на бульварі Лесі Українки, на столичному Печерську. 34-річний чоловік керуючи автомобілем «Хюндай» скоїв наїзд на 31-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП главку столичної поліції та патрульні поліцейські. Медики госпіталізували постраждалу у тяжкому стані, внаслідок аварії вона отримала численні травми та через декілька годин померла.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Києва Анатолій Андросович, у рамках кримінального провадження було проведено низку слідчих дій та технічних експертиз. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що водій автомобіля перевищив швидкісний режим та проїхав пішохідний перехід на забороняючий червоний сигнал світлофора та наїхав на жінку:

«Фігуранту, раніше судимому за розбій, було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого».

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Наразі фігурант перебуває під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва