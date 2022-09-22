У Києві судитимуть зловмисника, який торік вбив 29-річного чоловіка

Досудовим розслідуванням встановлено, що іноземець застрелив перехожого посеред вулиці у Дніпровському районі столиці. Слідчі зібрали докази причетності фігуранта до вбивства. Тривають заходи із встановлення інших причетних до скоєння злочину осіб.

Нагадаємо, що у серпні минулого року на вулиці Новаторів у місті Києві група осіб спричинила численні тілесні ушкодження 29-річному чоловіку, після чого один із зловмисників застрелив його. На місці події працювала слідчо-оперативна група Головного та територіального управлінь поліції, оперативні працівники, кінологи та лікарі.

Встановлено, що підозрюваний з бойового пістолета вистрелив 29-річному громадянину у живіт. За декілька тижнів оперативно-розшукових заходів правоохоронці розшукали фігуранта, котрий переховувався в Одесі.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 та п. 12 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Наразі поліцейськими столичного главку завершено досудове розслідування щодо причетності 30-річного уродженця іншої держави до скоєння злочину.

Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом направлено до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду справи по суті.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний час тривають заходи із встановлення інших учасників злочину.

Відділ комунікації поліції Києва