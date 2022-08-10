У Києві учасник злочинної групи хотів продати чужу квартиру

Чоловік став власником однокімнатної квартири, підробивши документи та домовився про її подальший продаж. Столичні оперативники затримали порушника «на гарячому» під час отримання грошей за продаж оселі. За скоєне зловмиснику загрожує до 12-ти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Працівники відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку столичного главку спільно зі слідчими Дніпровського управління поліції викрили та затримали учасника злочинної групи, який у ролі власника нерухомості хотів ошукати покупця квартири на 35 000 доларів США. Такими були результати відпрацювання оперативної інформації, отриманої правоохоронцями напередодні.

Поліцейські з’ясували, що наприкінці зими цього зловмисник став власником однокімнатної квартири на вулиці Нижньоюрківській, підробивши на неї документи. Порушник зі спільниками замінив там замки й активно показував оселю потенційним клієнтам. Наразі поліцейські з’ясовують, за яких обставин ця квартира потрапила в поле зору аферистів.

Днями чоловік домовився про продаж квартири за 35 000 доларів США з місцевим мешканцем. Правоохоронці затримали зловмисника в кабінеті приватного нотаріуса під час підписання договору про купівлю-продаж квартири, після чого клієнт мав розрахуватися з псевдовласником. Поліцейські задокументували злочин та вилучили речові докази для проведення необхідних експертних досліджень. Зловмисником виявився раніше не судимий уродженець міста Дніпра, 1988 року народження, якому була відведена роль виконавця у цій злочинній схемі.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато низку кримінальних проваджень: за ч. 4 ст. 190 — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за ч. 4 ст. 358 — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ч. 3 ст. 358 — використання завідомо підробленого документа, вчинений за попередньою змовою групою осіб та за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 — замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України. Санкція найтяжчої статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі за погодженням із Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва повідомили затриманому про підозру у вчиненні шахрайства та замаху на шахрайство, вчинених в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території держави, а також проводять заходи із затримання та притягнення до кримінальної відповідальності й інших учасників злочинної схеми. Триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Києва