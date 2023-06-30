У Києві в наркоділка виявили 100 кг канабісу та понад 6 тис. боєприпасів

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру 35-річному уродженцю Івано-Франківської області, який незаконно збував боєприпаси та наркотики, в тому числі на території столиці (ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 КК України).

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели 3 оперативні закупки, у ході яких задокументовано незаконний збут підозрюваним 3700 пістолетних патронів калібру 9 мм.

За результатами спецоперації зловмисника затримано «на гарячому» в порядку статті 208 КПК України та під час особистого обшуку в останнього вилучено пакунок із предметами, ззовні схожими на набої у кількості 500 шт.

Також правоохоронці провели 7 невідкладних та санкціонованих обшуків.

За місцем проживання зловмисника та інших об’єктах власності виявлено та вилучено понад 100 канабісу та понад 2, 7 тис. набоїв до різних систем вогнепальної нарізної зброї.

За попередніми підрахунками вартість вилученого з незаконного обігу «бойового товару» складає понад 120 тис. грн, вартість наркотичних засобів наразі встановлюється та може сягати понад 3 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи із викриття злочинної діяльності здійснювались прокурорами спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві за силової підтримки оперативних підрозділів територіального управління поліції та УКР ГУНП у м. Києві, працівниками УОС в Івано-Франківській області.

Київська міська прокуратура