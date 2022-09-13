У Києві викрили групу квартирних крадіїв

Зловмисники, зламавши замок вхідних дверей, проникли до оселі місцевої мешканки та привласнили собі цінні речі. Наразі фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її квартиру на Повітрофлотському проспекті пограбували невідомі. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та співробітники карного розшуку.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що зловмисники зламали замок вхідних дверей та проникли до оселі киянки.

Правопорушники привласнили собі ювелірні вироби, мобільний телефон та біжутерію, після чого втекли з місця події із награбованим.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками столичного главку встановили зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились – 38-річний киянин, 33-річний уродженець Харківщини та 25-річний уродженець Житомирщини, раніше судимі за вчинення крадіжок, грабежів, незаконного заволодіння транспортними засобами, а також злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних речовин.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчі Солом’янського управління поліції повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Порушникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі поліцейські перевіряють причетність правопорушників до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території столиці. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва