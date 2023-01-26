У Києві викрили продавця неіснуючих товарів, який ошукав більше 60 громадян

Порушник створив інтернет-магазин з продажу комп’ютерної техніки та поставив умову лише повної оплати наперед. Поліцейські встановили потерпілих від дій афериста по всій Україні, які перерахували гроші фігурантові та так і не отримали замовлення. За такі протиправні дії чоловікові може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Спільно із слідчими Дарницького управління столичної поліції кіберполіцейські Департаменту кіберполіції НПУ викрили у шахрайстві 37-річного уродженця Донецької області, який створив інтернет-магазин з продажу комп’ютерної техніки. Потерпілі скаржились, що купуючи товари у одному з інтернет-магазинів та здійснюючи повну оплату наперед, вони не отримують замовлення.

Під час досудового розслідування встановлено, що порушник самостійно керував інтернет-сайтом, приймав замовлення, відповідав на дзвінки. За відправлення товару він вимагав у покупців здійснення повної оплати наперед за реквізитами банківської картки. Коли потерпілі телефонували зі скаргами, що відправлення довго не отримують, чоловік обдурював людей, запевняючи, що це через затримку логістики.

У деяких випадках, аби відвести підозру щодо своїх незаконних дій, він навіть надсилав потерпілим договори поставки замовленого ними товару, тим самим створював в осіб–замовників видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

Наразі поліцейські вже встановили 62 громадянина України, які стали жертвами інтернет-шахрая. Кожен з них перерахував фігурантові від 25 000 до 70 000 гривень за неіснуючий товар. Заходи із встановлення інших потерпілих продовжуються.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання чоловіка у орендованій квартирі в Києві правоохоронці вилучили банківські картки, комп’ютер та інші речові докази вчинення злочину.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантові про підозру у скоєнні злочину, передбачено ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва