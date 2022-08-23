У Києві викрили торгівця зброєю та боєприпасами

За процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва перекрито канал збуту вогнепальної зброї, вибухових речовин та бойових припасів на території столиці.

Як встановило слідство, 63-річний мешканець Черкаської області через особисті зв’язки налагодив збут у м. Києві бойових засобів ураження.

Правоохоронці провели у фігуранта оперативні закупівлі та зафіксували незаконний збут 12 бойових гранат, 3 пістолетів та набоїв.

У ході проведення обшуків за місцем проживання чоловіка вилучено комплектуючі до стрілецької зброї та бойові припаси.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У межах слідства встановлюється канал надходження зброї та боєприпасів, а також коло осіб, які можуть бути причетні до їх нелегального збуту.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження працівників СБУ.

Київська міська прокуратура