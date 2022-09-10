У Києві заблоковано ботоферму, яку використовували проти України представники російських PR-компаній

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За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва ліквідовано ботоферму з потужністю понад 3 тис. аккаунтів, які використовувались представниками РФ в інтересах «чорного PR» та ведення інформаційної війни проти України.

Слідством встановлено, що двоє мешканців столиці – працівники ІТ-галузі, у власних помешканнях організували процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соціальних мережах Instagram та Facebook.

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Створені ними понад три тисячі фейкових акаунтів передавалися в «оренду», у тому числі представникам PR-компаній РФ для поширення антиукраїнського контенту та дискредитації державних органів України (міністерств, відомств, правоохоронних структур, військкоматів та Конституційного Суду України).

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Для анонімізацї «облікових записів» та уникнення їх блокування, зловмисники розробили спеціалізований програмно-апаратний комплекс. Обладнання дозволяло змінювати ІР-адресу при створенні кожного наступного акаунта, імітуючи реєстрацію в соцмережі щоразу іншого реального абонента українських операторів мобільного зв’язку.

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У ході обшуку вилучено комп’ютерну техніку з програмним забезпеченням, серверне обладнання, модеми, сім-картки операторів мобільного зв’язку.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру одному з організаторів протиправної діяльності за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Вилучене майно планується передати до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) для наповнення держбюджету.

Досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводження кіберфахівців СБУ.

Київська міська прокуратура

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