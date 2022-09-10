У Києві заблоковано ботоферму, яку використовували проти України представники російських PR-компаній

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва ліквідовано ботоферму з потужністю понад 3 тис. аккаунтів, які використовувались представниками РФ в інтересах «чорного PR» та ведення інформаційної війни проти України.

Слідством встановлено, що двоє мешканців столиці – працівники ІТ-галузі, у власних помешканнях організували процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соціальних мережах Instagram та Facebook.

Створені ними понад три тисячі фейкових акаунтів передавалися в «оренду», у тому числі представникам PR-компаній РФ для поширення антиукраїнського контенту та дискредитації державних органів України (міністерств, відомств, правоохоронних структур, військкоматів та Конституційного Суду України).

Для анонімізацї «облікових записів» та уникнення їх блокування, зловмисники розробили спеціалізований програмно-апаратний комплекс. Обладнання дозволяло змінювати ІР-адресу при створенні кожного наступного акаунта, імітуючи реєстрацію в соцмережі щоразу іншого реального абонента українських операторів мобільного зв’язку.

У ході обшуку вилучено комп’ютерну техніку з програмним забезпеченням, серверне обладнання, модеми, сім-картки операторів мобільного зв’язку.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру одному з організаторів протиправної діяльності за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Вилучене майно планується передати до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) для наповнення держбюджету.

Досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводження кіберфахівців СБУ.

Київська міська прокуратура