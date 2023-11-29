У Києві засуджено чоловіка, який до смерті побив співмешканця своєї знайомої

При винесенні вироку суд врахував низку обтяжуючих обставин та засудив винуватця до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в квітні цього року правоохоронці отримали повідомлення про смерть чоловіка у квартирі на вулиці Кирилівській. На місці події поліцейські виявили тіло киянина, 1964 року народження, із слідами насильницької смерті.

Поруч із загиблим перебувала його співмешканка, яка повідомила, що разом з потерпілим вживали алкоголь та між ними розпочалась сварка, а згодом і бійка. Жінка у вікно побачила знайомого та покликала на допомогу. Зловмисник, увійшовши в оселю, з кулаками накинувся на співмешканця потерпілої та наніс йому численних ушкоджень.

Згідно висновку судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала внаслідок множинних переломів ребер із ушкодженням внутрішніх органів, що призвело до шоку та легеневе-серцевої недостатності. Екіпаж сектору протидії домашньому насильству Подільського управління поліції, який першим прибув на виклик, затримав 54-річного підозрюваного за місцем його проживання.

Слідчі оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. По завершенню досудового розслідування матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом були скеровані до Подільського районного суду для розгляду справи по суті.

Суд врахував низку обтяжуючих обставин, зокрема те, що обвинувачений двічі судимий за аналогічні злочини та на момент вчинення перебував у стані алкогольного сп’яніння, та призначив максимальне покарання у виді десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва