У Києві затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві товариша

Під час сварки зловмисник вдарив опонента ножем у груди. Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру. Наступні п’ятнадцять років він може провести за ґратами.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у квартирі на провулку Керамічному виявлено чоловіка без ознак життя. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та співробітники управління карного розшуку поліції Києва. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням.

За словами начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександра Хальзева, правоохоронці встановили, що потерпілий отримав несумісну із життям травму під час раптового конфлікту з товаришем:

«Ми з’ясували, що фігурант тимчасово проживав у квартирі загиблого. Напередодні чоловіки розпивали спиртні напої, а потім почали сваритися. У ході конфлікту зловмисник взяв кухонний ніж та вдарив ним опонента у груди. Від отриманих травм 61-річний господар оселі помер, а фігурант втік. Завдяки злагодженим діям працівників відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції та за допомоги співробітників кримінального аналізу ми оперативно встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився киянин, 1975 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини».

З місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази, що вказують на причетність затриманого до тяжкого злочину. Все вилучене направлено на відповідні експертні дослідження.

За цим фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України-умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили киянину про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває», — додав Олександр Хальзев.

Відділ комунікації поліції Києва