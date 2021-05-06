Організатори нелегальних пасажирських перевезень з ОРДЛО сплачували «податки» бойовикам

СБУ заблокувала трафік підпільних пасажирських перевезеннь з території ОРДЛО до Харківської й Дніпропетровської областей та у зворотному напрямку. За оперативною інформацією, частину грошей від нелегального бізнесу ділки сплачували до «бюджету» незаконних збройних формувань.

Для перевезення пасажирів організатори протиправної діяльності використовували «маршрут» через територію РФ і тимчасово непідконтрольні ділянки держкордону.

Згідно з отриманими даними організатором протиправної діяльності є мешканець Макіївки Донецької області, який для організації нелегальних перевезень використовував два власні мікроавтобуси. Щомісяця ділки здійснювали до п’яти рейсових поїздок.

У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці викрили у пункті пропуску «Гоптівка» транспортні засоби учасників схеми. Наразі одного із зловмисників затримано, йому повідомлено про підозру.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із блокування схеми проводило Управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з Держприкордонслужбою та за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

СБУ